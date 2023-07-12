جعجع: أطالب "حزب الله" بالتوقف عن تعطيل النصاب قبل الدعوة إلى الحوار و"القوات" لم تعطّل يوماً النصاب ولا سيما في الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة

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