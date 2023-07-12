نصرالله: نحنُ منسجمون مع أنفسنا حينما رشّحنا فرنجيّة وندعو للحوار من دون شروط بين كافة الأفرقاء من أجل الوصول إلى نتيجة على صعيد الإنتخابات الرئاسيّة

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