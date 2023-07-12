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جعجع: فريق الممانعة يريد تعطيل العملية الانتخابيّة فيما الغرب غير مقتنع وغير متحمسٍ للحوار والكلّ يعلم هذا الموقف أما نحن فنرفض الرضوخ ونطالب بالعمل على أساس الدستور

Lebanon 24
12-07-2023 | 14:55
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