جعجع: فريق الممانعة يريد تعطيل العملية الانتخابيّة فيما الغرب غير مقتنع وغير متحمسٍ للحوار والكلّ يعلم هذا الموقف أما نحن فنرفض الرضوخ ونطالب بالعمل على أساس الدستور

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