نصرالله: لا حلّ في لبنان إلا بالتفاهم بين الأفرقاء بغية الوصول إلى نتيجة ولدينا إنفتاحٌ كبير في الملفات الدّاخلية كما أننا على جهوزية لمناقشة إستراتيجيّة دفاعية

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