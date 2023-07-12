نصرالله: كوادر "التيار الوطني الحر" عتبوا علينا وهاجمونا في خلال أحداث 7 أيّار 2008 لأننا لم نشترط انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهوريّة والأخير طلب منهم حينها "إنو يحلّوا عننا"

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