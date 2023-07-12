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جعجع: اسم قائد الجيش مطروح منذ بدء الانتخابات وتأييدنا له ليس اتهاماً لكن اليوم مرشحنا هو جهاد أزعور وما يهمنا الوصول إلى انتخاب رئيس من خلال نيل أصوات إضافيّة

Lebanon 24
12-07-2023 | 15:12
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