جعجع: اسم قائد الجيش مطروح منذ بدء الانتخابات وتأييدنا له ليس اتهاماً لكن اليوم مرشحنا هو جهاد أزعور وما يهمنا الوصول إلى انتخاب رئيس من خلال نيل أصوات إضافيّة

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