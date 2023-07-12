Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع: لودريان حاول طرح اسم ثالث ونحن ننصحه بألا يتعذب بإعادة طرح الحوار

Lebanon 24
12-07-2023 | 15:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: التواصل والحوار لم ينقطع أبداً مع المسؤولين الفرنسيين في الماضي ولودريان لم يأتِ لإقناعنا بفرنجية أو غيره ولم يطرح أي اسمٍ للرئاسة
lebanon 24
13/07/2023 01:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: الحوار ضروري وأمرٌ جيّد ونحن على جهوزية للإتفاق على مرشح ولكن ليس وفق الطريقة القائمة حالياً خصوصاً وسط تمسك محور "الممانعة" بترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية
lebanon 24
13/07/2023 01:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: التحقيقات في أحداث القرنة السوداء انتهت ونحن بانتظار القرار الظنيّ
lebanon 24
13/07/2023 01:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: أفضل الدول تسير في نظام الفيدرالية وهي لا تناسبنا وحدنا بل يجب أن تناسب الجميع ونحن نطرح الصوت حصراً
lebanon 24
13/07/2023 01:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:52 | 2023-07-12
17:16 | 2023-07-12
17:16 | 2023-07-12
17:15 | 2023-07-12
16:17 | 2023-07-12
16:14 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website