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جعجع: لا يحق لحكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم جديد ولكن في حال كانت هذه الخطوة ستخفف على عاتق اللبنانيين فلا مانع في ظل غياب الانفراج الرئاسيّ

Lebanon 24
12-07-2023 | 15:56
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