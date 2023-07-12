جعجع: لا يحق لحكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم جديد ولكن في حال كانت هذه الخطوة ستخفف على عاتق اللبنانيين فلا مانع في ظل غياب الانفراج الرئاسيّ

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