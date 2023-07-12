رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس يشددان في اتصال هاتفي على أهمية "مبادرة حبوب البحر الأسود" ويستعرضان الجهود الجارية من أجل تمديدها

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