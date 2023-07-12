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رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس يشددان في اتصال هاتفي على أهمية "مبادرة حبوب البحر الأسود" ويستعرضان الجهود الجارية من أجل تمديدها

Lebanon 24
12-07-2023 | 18:22
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