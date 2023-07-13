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وزير الخارجية الروسي: أولوية روسيا هي السلام وليس الأعمال العدائية لكن كييف وشركاءها يرفضون مبادرات السلام

Lebanon 24
13-07-2023 | 00:07
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