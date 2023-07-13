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الخارجية الروسية: نعمل على الانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات مع دول أفريقيا

Lebanon 24
13-07-2023 | 00:52
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