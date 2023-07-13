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احتراق معمل كرتون في الزرارية من دون معرفة الاسباب وعناصر الدفاع المدني تعمل على اخماد الحريق
Lebanon 24
13-07-2023
|
08:04
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