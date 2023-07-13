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عصام شرف الدين لـ"الجديد": تقدمت بطلب خطي لانعقاد مجلس الوزراء للرد على قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر أمس

Lebanon 24
13-07-2023 | 08:05
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