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أ.ف.ب: وزير الخارجية الأمريكي يدعو بكين الى إعادة الاتصالات بين الجيشين الأمريكي والصيني بشكل عاجل

Lebanon 24
13-07-2023 | 10:05
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