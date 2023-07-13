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مجلس السيادة: مستعدون لوقف العمليات العسكرية فورا إذا توقف الدعم السريع عن مهاجمة المدنيين والمرافق الحكومية

Lebanon 24
13-07-2023 | 10:52
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