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"الجزيرة" نقلاً عن القناة 14 الإسرائيلية: اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين
Lebanon 24
13-07-2023
|
13:34
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