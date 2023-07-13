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"الجزيرة" نقلاً عن القناة 14 الإسرائيلية: اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين

Lebanon 24
13-07-2023 | 13:34
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