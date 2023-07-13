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العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 1.25 دولارا للبرميل إلى 81.36 دولارا للبرميل عند التسوية (الشرق)
Lebanon 24
13-07-2023
|
14:48
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