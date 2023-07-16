Advertisement

أخبار عاجلة

السفير السعودي وليد البخاري يغادر إلى الدوحة للمشاركة في أعمال اللجنة الخماسية (الجديد)

Lebanon 24
16-07-2023 | 05:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير السعودي وليد بخاري غادر الى الرياض للتشاور (الجديد)
lebanon 24
17/07/2023 02:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي وليد البخاري: أتقدم بالشكر والتقدير لقيادة الجيش وقوى الامن وشعبة المعلومات ووزير الداخلية الذي تابع القضية ونسجّل تقديرنا ومحبتنا
lebanon 24
17/07/2023 02:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي وليد البخاري: المواطن السعودي خضع لفحوصات طبية وهو بخير
lebanon 24
17/07/2023 02:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام مولوي يلتقي السفير السعودي وليد البخاري
lebanon 24
17/07/2023 02:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2023-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:11 | 2023-07-16
17:44 | 2023-07-16
17:42 | 2023-07-16
17:36 | 2023-07-16
17:36 | 2023-07-16
17:34 | 2023-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website