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زيلنسكي يتفقد القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيا جنوبي البلاد (الجزيرة)

Lebanon 24
16-07-2023 | 05:32
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