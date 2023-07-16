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واس نقلا عن وزير الطاقة السعودي: المملكة واليابان متفقتان على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق النفط (الشرق)

Lebanon 24
16-07-2023 | 08:16
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