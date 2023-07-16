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مستشار الأمن القومي الأميركي: سندعم شركاءنا الأوروبيين بالمعدات اللازمة لتدريب الأوكرانيين على طائرات إف-16 (الجزيرة)

Lebanon 24
16-07-2023 | 09:18
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