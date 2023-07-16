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وفد من الخارجية العُمانية يصل إلى ليبيا لترتيب إعادة فتح سفارة السلطنة في طرابلس

Lebanon 24
16-07-2023 | 12:42
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