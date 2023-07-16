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وزيرة الخزانة الأميركية: دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا أفضل شيء يمكننا القيام به من أجل الاقتصاد العالمي

Lebanon 24
16-07-2023 | 17:36
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