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قصف جوي للجيش السوداني يستهدف تجمعات للدعم السريع بمنطقة حلة حمد بالخرطوم بحري (الجزيرة)

Lebanon 24
17-07-2023 | 05:57
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