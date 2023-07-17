Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان يعلن أن تركيا ستتابع مساعيها الرامية لتمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
17-07-2023 | 06:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أردوغان: نسعى لتمديد العمل بمبادرة تصدير الحبوب عامين إضافيين وسأناقش الأمر مع الرئيس الروسي
lebanon 24
18/07/2023 02:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: نأمل تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
18/07/2023 02:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: تعليق روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب سيفاقم أزمة الأمن الغذائي ويضر بالملايين (سكاي نيوز)
lebanon 24
18/07/2023 02:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان بشأن اتفاقية الحبوب: ربما نتخذ خطواتنا عبر اتصال هاتفي مع بوتين دون أن ننتظر حلول آب أي موعد زيارة بوتين لتركيا (الأناضول)
lebanon 24
18/07/2023 02:37:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:09 | 2023-07-17
18:03 | 2023-07-17
17:57 | 2023-07-17
17:53 | 2023-07-17
17:25 | 2023-07-17
17:00 | 2023-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website