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أردوغان بشأن اتفاقية الحبوب: ربما نتخذ خطواتنا عبر اتصال هاتفي مع بوتين دون أن ننتظر حلول آب أي موعد زيارة بوتين لتركيا (الأناضول)
Lebanon 24
17-07-2023
|
06:50
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