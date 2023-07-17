يُتوقّع أن تتخطى درجات الحرارة مستويات قياسية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية الاثنين وأن يتسبب ذلك بحرائق غابات في تجلٍّ جديد لظاهرة التغيّر المناخي (أ.ف.ب)

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