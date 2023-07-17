المكتب الإعلامي لميقاتي: إن رئيس الحكومة لا يستغرب الحملة المثارة من قبل "التيار" لأن هذا النهج بات معروفاً وليتفضل من أوعز بشنّ الحملة أن يثبت أن كان رئيس الحكومة قد تدخل بأي إسم من أسماء قرار المناقلات

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