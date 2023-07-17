المكتب الإعلامي لميقاتي: لو أن معالي وزير الخارجية وافق على تدخلات "التيار" في ما خص بعض الاسماء الواردة في قراره هل كانت ستشن عليه وعلى رئيس الحكومة هذه الحملة؟

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