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وزير الخارجية الإيراني في مؤتمرٍ صحافي مع نظيره العماني: ناقشنا مقترح إيران لعقد اجتماع للدول المطلة على الخليج إضافة إلى اليمن (الميادين)

Lebanon 24
17-07-2023 | 12:14
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