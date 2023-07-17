Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية العماني: سياستنا تقوم على لعب دور إيجابي للتقارب بين الدول ونزع فتيل التوتر (الجزيرة)

Lebanon 24
17-07-2023 | 12:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الإجراءات الأحادية كتوسيع المستوطنات ستؤدي إلى إثارة التوترات وتقويض حل الدولتين (الجزيرة)
lebanon 24
18/07/2023 02:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: بحثت مع نظيري الأميركي تعزيز قدراتنا في تنفيذ الهجوم المضاد وعضويتنا في النيتو وحشد الدعم الدولي من أجل صيغتنا للسلام (الجزيرة)
lebanon 24
18/07/2023 02:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: اتسمت المحادثات التي أجريتها مع نظيري الإيراني بالإيجابية بالوضوح (الجزيرة)
lebanon 24
18/07/2023 02:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: ندعو لحل دائم للأزمة في سوريا يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي (الجزيرة)
lebanon 24
18/07/2023 02:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:09 | 2023-07-17
18:03 | 2023-07-17
17:57 | 2023-07-17
17:53 | 2023-07-17
17:25 | 2023-07-17
17:00 | 2023-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website