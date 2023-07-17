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المجموعة الخماسية حول لبنان: نحث القادة اللبنانيون على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المأزق السياسي (الحدث)

Lebanon 24
17-07-2023 | 12:20
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