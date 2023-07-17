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ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: الرئيس الأميركي وجه دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض قريباً (الجزيرة)

Lebanon 24
17-07-2023 | 13:06
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