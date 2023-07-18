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مصادر للـ"ال بي سي": لا صحة لما نُقِلَ حول إشراك إيران في مواضيع الاجتماع الخماسي حول لبنان والعقوبات ستطال شخصيات سياسية لبنانية وكل طرف يعطل عملية انتخاب الرئيس

Lebanon 24
18-07-2023 | 09:14
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