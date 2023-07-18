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ترامب: تسلمت خطابا من وزارة العدل للتحقيق معي في أحداث الهجوم على مقر الكونغرس

Lebanon 24
18-07-2023 | 09:53
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