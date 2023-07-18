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المتحدث باسم الجيش الأوكرانيّ: روسيا حشدت 100 ألف مقاتل وتُحاول إختراق دفاعاتنا في خاركيف

Lebanon 24
18-07-2023 | 10:25
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