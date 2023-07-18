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"العربية" نقلاً عن إعلام إسرائيلي: الشرطة اعتقلت 28 متظاهرا ضد التعديلات القضائية منذ صباح اليوم

Lebanon 24
18-07-2023 | 11:17
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