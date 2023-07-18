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الأمم المتحدة: هناك مجموعة من الأفكار بشأن كيفية إيصال الحبوب من أوكرانيا وروسيا إلى العالم (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
18-07-2023 | 12:41
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