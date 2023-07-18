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وزير الدفاع الأميركي: نؤكد أن جنديا أميركيا عبر إلى كوريا الشمالية ونحقق في الموضوع (الجزيرة)

Lebanon 24
18-07-2023 | 12:51
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