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الرئيس الأميركي جو بايدن: بذلنا جهدا كبيرا لحل النزاع بين لبنان وإسرائيل (الشرق)

Lebanon 24
18-07-2023 | 13:29
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