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البيت الأبيض: استهداف روسيا لموانئ أوديسا وانسحابها من اتفاق الحبوب يزيد من شح الغذاء عالميا (الجزيرة)

Lebanon 24
18-07-2023 | 14:13
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