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حاكم القرم الموالي لروسيا: سيتم إجلاء 2000 شخص من المنطقة المحيطة بمكان اندلاع الحريق

Lebanon 24
19-07-2023 | 00:22
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