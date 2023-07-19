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أسوشيتد برس: برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات المالية للاجئين السوريين في الأردن

Lebanon 24
19-07-2023 | 01:21
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