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القوات الجوية الأوكرانية تقول إنها أسقطت 13 من أصل 16 صاروخا من نوع كاليبر أطلقتها روسيا باتجاه مواقع في أوكرانيا ليلا

Lebanon 24
19-07-2023 | 02:08
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