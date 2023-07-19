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مصادر عسكرية سودانية: غارات جوية على مواقع للدعم السريع في منطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم

Lebanon 24
19-07-2023 | 03:14
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