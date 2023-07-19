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وزارة الدفاع الروسية: نفذنا ضربة واسعة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة على مواقع للقوات الأوكرانية قرب أوديسا

Lebanon 24
19-07-2023 | 07:19
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