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وكالة الأنباء السعودية عن بيان سعودي تركي مشترك: ولي العهد والرئيس التركي أكدا أهمية استقرار أسواق الطاقة

Lebanon 24
19-07-2023 | 08:44
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