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الرئيس الإماراتي: سررت بلقاء الرئيس التركي وقد بحثنا العلاقة بين بلدينا وأهمية التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار (الجزيرة)
Lebanon 24
19-07-2023
|
11:04
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