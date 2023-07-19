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روسيا: اعتبارا من منتصف ليل الغد بتوقيت موسكو ستُعتبر كل السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا سفنا محملة بالسلاح (الشرق)

Lebanon 24
19-07-2023 | 11:13
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