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مصدر أمني عراقي لـ "الشرق": احتراق كابل كهربائي يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي عن أحد مدارج مطار بغداد الدولي

Lebanon 24
19-07-2023 | 14:48
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